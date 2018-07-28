Cds, la Fiorentina si tiene i big e rifiuta 130 milioni di euro. Chiesa..

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe rifiutato circa 130 milioni per i propri gioielli

Questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio titola "Il muro di Firenze" la propria prima pagina. Si parla infatti di tutti i no che la Fiorentina ha detto alle grandi squadre per i propri gioielli, rifiutando grosse somme per Chiesa, Simeone (richiesto dal padre all'Atletico Madrid) e Veretout, chiamato a fare il grande salto nel PSG. I viola, dunque, avrebbero rifiutato circa 130 milioni di euro.