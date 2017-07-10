CdS: la Fiorentina segue Zekhnini dell’Odds Ballkclub, ma non solo...
La società gigliata continua a tenere sotto controllo anche l'evolversi delle situazioni legate a Larsson e Jesé Rodriguez
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 12:40
Non appena la trattativa per Bernardeschi decollerà, si stringerà per un esterno offensivo: piace il norvegese Rafik Zekhnini dell’Odds Ballkclub, attaccante polifunzionale, lo svedese Sam Larsson dell’Heerenveen, così come Jesé Rodriguez del Psg, che solo un anno fa ha investito sul mercato 25 milioni pur di strapparlo al Real Madrid.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio