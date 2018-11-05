CdS: "Fiorentina, prova Chiesa falso nueve come Mertens". Simeone non segna, la soluzione...

Il Corriere dello Sport lancia l'idea: Federico Chiesa falso nove, proprio come Mertens al Napoli. Lo spunto è scaturito dall'ormai consapevolezza che nell'attacco della Fiorentina c'è un problema gra...

Il Corriere dello Sport lancia l'idea: Federico Chiesa falso nove, proprio come Mertens al Napoli. Lo spunto è scaturito dall'ormai consapevolezza che nell'attacco della Fiorentina c'è un problema grande. Simeone non riesce a trovare la via del gol e così potrebbe essere un esperimento quello di mettere Federico pivot: ad esempio utilizzando Pjaca e Gerson sugli esterni.