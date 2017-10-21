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CdS: Badelj sempre più lontano dalla Fiorentina, non c'è l'accordo per il rinnovo

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Milan Badelj. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l'a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 13:13
CdS: Badelj sempre più lontano dalla Fiorentina, non c'è l'accordo per il rinnovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Milan Badelj. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l'accordo per il prolungamento del rapporto che lega il croato alla Fiorentina sia al momento piuttosto lontano. L'attuale contratto scadrà nel giugno 2018 ed al momento non sembra esserci intesa fra le parti. Il centrocampista viola, per questa ragione, potrebbe quindi accordarsi con un'altra squadra già a partire da gennaio.

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