Castrovilli vicino alla Nazionale: nell'ultimo turno è il secondo giocatore per corsa ed il primo per velocità

I numeri impressionanti di Castrovilli che lo avvicinano alla prima convocazione nella Nazionale maggiore.

Nel nono turno di Serie A Gaetano Castrovilli è stato il secondo giocatore a correre di più (oltre 12 chilometri e mezzo), dietro solo a Kulusevski del Parma, ma il primo per velocità raggiunta (35,45km/h). Tanta quantità, ma anche tanta qualità, ed ancora una volta la palma di uno dei migliori in campo nella partita Fiorentina-Lazio.

Alberico Evani, inviato dal ct azzurro Roberto Mancini, ha preso appunti e Castrovilli è sempre più vicino alla sua prima convocazione nella Nazionale maggiore.