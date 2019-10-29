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Castrovilli vicino alla Nazionale: nell'ultimo turno è il secondo giocatore per corsa ed il primo per velocità

I numeri impressionanti di Castrovilli che lo avvicinano alla prima convocazione nella Nazionale maggiore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:58
Castrovilli vicino alla Nazionale: nell'ultimo turno è il secondo giocatore per corsa ed il primo per velocità - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel nono turno di Serie A Gaetano Castrovilli è stato il secondo giocatore a correre di più (oltre 12 chilometri e mezzo), dietro solo a Kulusevski del Parma, ma il primo per velocità raggiunta (35,45km/h). Tanta quantità, ma anche tanta qualità, ed ancora una volta la palma di uno dei migliori in campo nella partita Fiorentina-Lazio.

Alberico Evani, inviato dal ct azzurro Roberto Mancini, ha preso appunti e Castrovilli è sempre più vicino alla sua prima convocazione nella Nazionale maggiore.

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