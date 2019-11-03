Castrovilli su Sky: "Il gol del Parma ci ha svegliati. Spero nella convocazione in Nazionale"

Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport a fine partita contro il Parma: "Stavamo giocando con superficialità, il gol del Parma ci ha svegliati. Giocare tre partite in una settiman...

A cura di Redazione Labaroviola 03 novembre 2019 20:14

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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