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Castrovilli su Sky: "Il gol del Parma ci ha svegliati. Spero nella convocazione in Nazionale"

Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport a fine partita contro il Parma: "Stavamo giocando con superficialità, il gol del Parma ci ha svegliati. Giocare tre partite in una settiman...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 20:14
Castrovilli su Sky: "Il gol del Parma ci ha svegliati. Spero nella convocazione in Nazionale" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport a fine partita contro il Parma: "Stavamo giocando con superficialità, il gol del Parma ci ha svegliati. Giocare tre partite in una settimana incide molto sul campo però siamo stati bravi a riprendere la gara. Nazionale? Ci spero nella convocazione, incrocio le dita".

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