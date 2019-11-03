Castrovilli su Sky: "Il gol del Parma ci ha svegliati. Spero nella convocazione in Nazionale"
Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport a fine partita contro il Parma: "Stavamo giocando con superficialità, il gol del Parma ci ha svegliati. Giocare tre partite in una settiman...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 20:14
Il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport a fine partita contro il Parma: "Stavamo giocando con superficialità, il gol del Parma ci ha svegliati. Giocare tre partite in una settimana incide molto sul campo però siamo stati bravi a riprendere la gara. Nazionale? Ci spero nella convocazione, incrocio le dita".