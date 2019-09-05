Castrovilli show, dal rifiuto di grandi offerte al rinnovo del contratto con la Fiorentina

È Gaetano Castrovilli la sorpresa dell’estate e dell’inizio di campionato. Malgrado le sconfitte contro Napoli e Genoa è stato fra i migliori in campo. Ha mostrato le capacità tecniche, il raro dono d...

È Gaetano Castrovilli la sorpresa dell’estate e dell’inizio di campionato. Malgrado le sconfitte contro Napoli e Genoa è stato fra i migliori in campo. Ha mostrato le capacità tecniche, il raro dono di saper danzare sulla palla che ha imparato amando il ballo, e una crescita fisica che ha raggiunto nel biennio a Cremona. Nelle gerarchie di Montella oggi è un titolare, davanti a Benassi che lo scorso anno è stato il miglior marcatore. La società è intenzionata a prolungare il suo contratto che scade nel 2021.

L’incontro potrebbe avvenire già entro fine mese, Pradè vuole blindare il gioiello che nel marzo 2016 portò in viola in prestito per il torneo di Viareggio. In estate sono arrivate almeno quattro offerte di club che lo avrebbero voluto: Spal, Bologna, Parma ma soprattutto Genoa. Proposte di prestito ma anche a titolo definitivo fino ad un valore intorno ai dieci milioni di euro. La Fiorentina non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di cederlo.

Nel prossimo mese il gioiellino viola riceverà anche la chiamata del Ct Mancini che lo segue con grande attenzione e che non ha paura di lanciare i giovani. Sarebbe una grande soddisfazione che potrebbe lenire la recente delusione azzurra. Castrovilli infatti, a causa di un infortunio, non ha potuto giocare gli ultimi Europei Under 21.

Corriere fiorentino