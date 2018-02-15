Castrovilli: "Non potevo dire di no alla Fiorentina, sono cresciuto molto"

Gaetano Castrovilli ha rilasciato una lunga intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno: "Non è la prima volta in stagione che affronto il Bari ma questa...

Gaetano Castrovilli ha rilasciato una lunga intervista, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno: "Non è la prima volta in stagione che affronto il Bari ma questa volta la gara è più sentita perché entriamo in una fase importante del campionato. Ho il Bari nel cuore. Sono emozionato".

Prosegue sulla Fiorentina: "L'approdo alla Fiorentina? Quando si fa avanti un club come quello viola è difficile rifiutare. Si è trattato di un'opportunità da cogliere al volo sia per me sia per la società. A Firenze sono cresciuto sul piano tecnico-tattico, ma soprattutto sul profilo umano perché è stata la prima vera esperienza lontano da casa".

E conclude sul suo futuro: "La possibilità di tornare al Bari in prestito? Mi sarebbe piaciuto riprendere il discorso in biancorosso. Tuttavia la Cremonese mi ha voluto fortemente".