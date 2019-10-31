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Castrovilli: "L'esultanza? Dedicata a Ribery. Speriamo che vincere con Commisso diventi un'abitudine"

Gaetano Castrovilli è tornato sulla gara di ieri parlando ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo vincere dopo la sconfitta di domenica e voglio ringraziare il nostro pubblico: è come se avessimo giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 16:46
Castrovilli: "L'esultanza? Dedicata a Ribery. Speriamo che vincere con Commisso diventi un'abitudine" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gaetano Castrovilli è tornato sulla gara di ieri parlando ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo vincere dopo la sconfitta di domenica e voglio ringraziare il nostro pubblico: è come se avessimo giocato in casa e il gol lo dedico anche a loro. L’esultanza era ovviamente per Ribery, ne avevamo parlato prima della partita e quindi la dedica è per lui prima di tutti. Negli allenamenti è sempre di aiuto ed anche oggi ci ha seguito a Reggio Emilia. Commisso? Speriamo che diventi un’abitudine vincere quando c’è lui. Nazionale? Io incrocio le dita".

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