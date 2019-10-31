Castrovilli: "L'esultanza? Dedicata a Ribery. Speriamo che vincere con Commisso diventi un'abitudine"

Gaetano Castrovilli è tornato sulla gara di ieri parlando ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo vincere dopo la sconfitta di domenica e voglio ringraziare il nostro pubblico: è come se avessimo giocato...

Gaetano Castrovilli è tornato sulla gara di ieri parlando ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo vincere dopo la sconfitta di domenica e voglio ringraziare il nostro pubblico: è come se avessimo giocato in casa e il gol lo dedico anche a loro. L’esultanza era ovviamente per Ribery, ne avevamo parlato prima della partita e quindi la dedica è per lui prima di tutti. Negli allenamenti è sempre di aiuto ed anche oggi ci ha seguito a Reggio Emilia. Commisso? Speriamo che diventi un’abitudine vincere quando c’è lui. Nazionale? Io incrocio le dita".