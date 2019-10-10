Castrovilli, l'annuncio del rinnovo alla 13.00. Ecco tutti i dettagli sul nuovo contratto
Secondo quanto riporta Stadio, Castrovilli annuncerà oggi, insieme al direttore Pradè il suo rinnovo con la Fiorentina. Il contratto del ragazzo si estende quindi fino al 2024, e l’ingaggio riceve un...
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 10:57
Secondo quanto riporta Stadio, Castrovilli annuncerà oggi, insieme al direttore Pradè il suo rinnovo con la Fiorentina. Il contratto del ragazzo si estende quindi fino al 2024, e l’ingaggio riceve un sensibile aumento, dai 200 mila euro iniziali a circa un milione, con la possibilità di incrementarlo ulteriormente grazie ai vari bonus.