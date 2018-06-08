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Castrovilli, la Cremonese chiede il rinnovo del prestito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato sul proprio sito, la Cremonese avrebbe chiesto nuovamente il prestito di Castrovilli. Il trequartista classe ‘97 della Fio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 15:55
Castrovilli, la Cremonese chiede il rinnovo del prestito -
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato sul proprio sito, la Cremonese avrebbe chiesto nuovamente il prestito di Castrovilli. Il trequartista classe ‘97 della Fiorentina ha trascorso la stagione in Lombardia in maglia grigio rossa. Vedremo le intenzioni della Fiorentina a riguardo.

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