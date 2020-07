Prima della sfida all’Inter ha parlato il giocatore viola Gaetano Castrovilli a Sky Sport:

“L’Inter è una grandissima squadra, ma noi siamo qui per giocarcela con il coltello tra i denti. Un futuro all’Inter? Oggi non penso al futuro ma soltanto al presente, che per me è la Fiorentina, un club che mi sta facendo crescere ed in cui sto molto bene. Amo Firenze.