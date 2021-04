Castrovilli, in estate il prolungamento fino al 2025, contatti già avviati: vuole la Fiorentina nel suo futuro

Gaetano Castrovilli contro la Juventus avrà una voglia matta di mettersi in mostra e soprattutto di trascinare la Fiorentina verso un’impresa complicatissima. Iachini lo impiegherà da mezzala sinistra e quindi sarà fondamentale l’interscambio in quella zona di campo con Ribery. Già da temp sono stati avviati i contatti per allungare il contratto di un altro anno, fino al 2025, con adeguamento di stipendio. Poi la situazione di classifica ha interrotto ogni discorso e quindi tutto verrà rimandato in estate. Anche se non dovrebbero esserci problemi visto il desiderio reciproco di continuare insieme. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, IACHINI PUNTA SUL 3-5-2. IN DIFESA TORNA MILENKOVIC, PULGAR REGISTA, IN ATTACCO RIBERY-VLAHOVIC