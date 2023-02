Castrovilli e l’incubo VAR, la moglie: “Mi ha due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”

Il gol annullato per qualche millimetro ha tormentato Gaetano Castrovilli anche durante la notte. Infatti, il centrocampista della Fiorentina lo ha sognato anche stanotte: un vero e proprio incubo. Come ci racconta su Instagram Rachele Risaliti, ex Miss Italia e moglie di Gaetano: “Stanotte Gaetano pensava al Var e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro”, ha scritto in una storia Rachele.