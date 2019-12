Domenica sera nella sfida contro l’Inter sia Chiesa che Castrovilli sono stati costretti a lasciare il campo. Gaetano sembra poter recuperare per la gara di venerdì contro la Roma, il risentimento muscolare all’altezza del ginocchio sembra migliorare giorno dopo giorno, oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. C’è preoccupazione invece per le condizioni di Federico, contro l’Inter ha rimediato un pestone ed una contusione alla caviglia. Montella poi è stato costretto a sostituirlo nella ripresa, ora bisognerà valutare il tempo d’assorbimento delle botte. A riportarlo è il Corriere dello Sport.