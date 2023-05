Castrovilli apre, Bonaventura chiude, la Fiorentina vince 2-0 contro l’Udinese

Al 4’ Fiorentina pericolosa con Ikoné-Kouamé poi ripiegamento difensivo dell’Udinese che sventa la minaccia. Al 7’ prima Duncan colpisce il palo con un gran tiro dalla distanza, poi la palla finisce a destra, Ikoné la mette dentro, la riprende Venuti, respinta sbagliata dell’Udinese sulla quale si avventa Castrovilli che stoppa di petto e la mette alle spalle di Silvestri, 1-0 viola. Al 14’ punizione battuta bene da Biraghi, pallone che termina di poco alto sopra la traversa. Al 14’ ottima azione dell’Udinese, Cerofolini intervento non pulito, bianconeri pericolosi. Al 35’ Ikoné lancia Brekalo che controlla il pallone e tira, colpisce il palo.

Al 47’ Gonzalez va al tiro, palla fuori. Al 48’ occasione per la Fiorentina con Kouamé che colpisce il pallone malissimo. Al 67’ Samardzic prova il tiro dalla distanza, para Cerofolini. Al 79’ Vivaldo colpisce con un colpo di testa il palo. All’80’ buona chance per la Fiorentina sui piedi di Gonzalez. All’88’ Brekalo mette dentro per Gonzalez ma la difesa dell’Udinese ripiega bene. Al 90’ Jack Bonaventura chiude la partita con grande intelligenza. Al 93’ bel tiro di Gonzalez salva Silvestri.

