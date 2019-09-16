Castrovilli, ad un passo il rinnovo con la Fiorentina. Ingaggio quasi triplicato, i dettagli

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, sarebbe vicinissimo il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il suo agente ed il club hanno iniziato a trattare il rinnovo del suo contratto...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, sarebbe vicinissimo il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il suo agente ed il club hanno iniziato a trattare il rinnovo del suo contratto che scade nel 2021. Il giovane che ha impressionato nelle prime tre partite percepisce 200.000 euro ed il suo ingaggio verrà quasi triplicato sfondando quota 500.000. La nuova scadenza del contratto dovrebbe essere il 2023