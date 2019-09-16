Labaro Viola

Castrovilli, ad un passo il rinnovo con la Fiorentina. Ingaggio quasi triplicato, i dettagli

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, sarebbe vicinissimo il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il suo agente ed il club hanno iniziato a trattare il rinnovo del suo contratto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 12:47
Castrovilli, ad un passo il rinnovo con la Fiorentina. Ingaggio quasi triplicato, i dettagli - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Rassegna Stampa
Fiorentina
Castrovilli
Rinnovo Castrovilli
Condividi

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, sarebbe vicinissimo il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Il suo agente ed il club hanno iniziato a trattare il rinnovo del suo contratto che scade nel 2021. Il giovane che ha impressionato nelle prime tre partite percepisce 200.000 euro ed il suo ingaggio verrà quasi triplicato sfondando quota 500.000. La nuova scadenza del contratto dovrebbe essere il 2023

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok