Castro alla Roma. Corriere della Sera: "Ha rifiutato un'ingaggio più alto della Fiorentina"

Alla Roma percepirà 2,2 milioni

La Roma è pronta a chiudere per Castro, operazione con il Bologna da 30 milioni più 5 di bonus. I giallorossi gli hanno offerto 2,2 milioni, quindi il doppio di quanto percepisce in rossoblù. Castro inoltre avrebbe rifiutato la proposta della Fiorentina che gli offriva un ingaggio superiore. Lo scrive il Corriere della Sera.