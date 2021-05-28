Castellacci: "Gattuso tira fuori il 110% dai suoi giocatori. La società dovrà aiutarlo rinforzando la squadra"

Le parole del professor Enzo Castellacci ai microfoni di Radio Bruno

Il professor Enzo Castellacci, ex responsabile sanitario della Nazionale italiana ed oggi presidente dei medici sportivi italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'approdo sulla panchina della Fiorentina da parte di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

"Sono poco obiettivo quando parlo di Rino. A lui mi lega una grande amicizia ed un passato particolare. Conosco Gennaro da tanti anni, abbiamo vissuto assieme momenti belli e bui, l’ho operato e l’ho curato, ho vinto un Mondiale con lui e mi ha sempre ringraziato: pochi giorni prima della partenza per la Germania nel 2006 ebbe una lesione importante e con me recuperò. “Se c’è un giocatore che può recuperare è lui”, dissi a Lippi. Lo considero un tecnico capace e mi chiedo come il Napoli si sia lasciato scappare un personaggio così: bene per la Fiorentina, che ha portato in viola un grande uomo. Se la Fiorentina voleva un tecnico che tirasse fuori il 110% da ogni giocatore lo ha trovato, poi ovviamente Rino dovrà essere aiutato dalla società per rinforzare la squadra".

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