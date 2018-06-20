Caso SMS: Parma a processo. Rischia la retrocessione in Serie B. Deferiti Calaiò e Ceravolo

Il Parma è stato deferito per responsabilità oggettiva insieme ai propri tesserati Calaiò e Ceravolo accusati di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell'ultimo campionato di...

Il Parma è stato deferito per responsabilità oggettiva insieme ai propri tesserati Calaiò e Ceravolo accusati di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell'ultimo campionato di Serie B. Questa mattina la Procura Federale ha consegnato l'avviso di conclusione delle indagini: entro una decina di giorni, il club emiliano e i suoi due tesserati andranno a processo presso il Tribunale Federale (il primo grado della giustizia sportiva). Il Parma ora rischia una penalizzazione in termini di punti che dovrà essere scontata nella stagione in corso e che potrebbe modificare l'ultima classifica del campionato di Serie B. In questo momento, la promozione in Serie A degli emiliani è a rischio.

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