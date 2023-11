Caso scommesse, Alessandro Florenzi si è recato in procura a Torino dove deporrà davanti al PM

L’esterno del Milan, Alessandro Florenzi, si è recato in queste ore in Procura a Torino per essere ascoltato dai pm, secondo quanto riporta Sky Sport. Il calciatore infatti è stato iscritto al registro degli indagati dalla Procura nell’ambito dell’indagine sul calcio scommesse per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ossia la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989.

