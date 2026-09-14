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Caso Dodò, la moglie Amanda si sfoga: "Troppe bugie sul rinnovo, lo state trattando come un traditore"

La moglie di Dodò rompe il silenzio e si sfoga rispondendo ad un commento di un tifoso su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 21:35
Caso Dodò, la moglie Amanda si sfoga: "Troppe bugie sul rinnovo, lo state trattando come un traditore" -
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Caso Dodò, la moglie Amanda si sfoga sui social rispondendo ad un commento su Instagram. Ecco le parole usate della moglie del difensore brasiliano della Fiorentina:
"Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede su internet si trasformi in un caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.
Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male e parliamo di tutta la squadra è diventato improvvisamente il peggiore.
Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così!
È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro.
Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate. Dalla sua bocca, nessuno ha mai sentito la verità dei fatti. E forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare".

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