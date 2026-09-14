Caso Dodò, la moglie Amanda si sfoga: "Troppe bugie sul rinnovo, lo state trattando come un traditore"

La moglie di Dodò rompe il silenzio e si sfoga rispondendo ad un commento di un tifoso su Instagram

Caso Dodò, la moglie Amanda si sfoga sui social rispondendo ad un commento su Instagram. Ecco le parole usate della moglie del difensore brasiliano della Fiorentina:

"Che noia, è davvero insopportabile vedere come ormai tutto quello che succede su internet si trasformi in un caos. Sono stanca di leggere così tanti insulti e di stare zitta davanti a bugie, ricostruzioni false e manipolazioni.

Quando la squadra andava bene, lui era il migliore (ovviamente). Poi, appena le cose hanno iniziato ad andare male e parliamo di tutta la squadra è diventato improvvisamente il peggiore.

Lo state trattando come se fosse un traditore, quando non è assolutamente così!

È da più di un anno che viviamo questa delusione legata al suo rinnovo, e non avete idea di cosa ci sia dietro.

Smettetela con il sensazionalismo, con gli articoli faziosi e con le ricostruzioni manipolate. Dalla sua bocca, nessuno ha mai sentito la verità dei fatti. E forse sarebbe il caso di ricordarselo prima di giudicare".