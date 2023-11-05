Casini: "Non reputo giusto giocare Fiorentina-Juventus. Anche i club erano disponibili al rinvio"

Anche il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha voluto dire la sua riguardo la gara di stasera, tramite un post su Facebook. Queste le sue dichiarazioni: "Stasera si gioca Fiorenti...

Anche il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha voluto dire la sua riguardo la gara di stasera, tramite un post su Facebook. Queste le sue dichiarazioni: "Stasera si gioca Fiorentina-Juventus. Una delle partite più importanti della stagione a Firenze. Io non sarò allo stadio. Non reputo giusta la scelta della Lega di giocare sempre e comunque. Nonostante ancora troppa gente sia in difficoltà ad una sola manciata di chilometri dal Franchi. Troppe persone ancora in difficoltà e troppe ancora le necessità perché un evento calcistico possa svolgersi con la giusta serenità, con il clima di festa che merita. Ma soprattutto troppi ancora i bisogni del territorio e della cittadinanza per impegnare polizia, carabinieri, soccorritori allo stadio. I mezzi servono a Campi Bisenzio non a Campo di Marte. Anche i club erano disponibili al rinvio. Poteva e doveva essere presa posizione in modo netto. Ancora può essere fatto! Esiste l’istituto dell’ordinanza del Sindaco. Condivido in pieno le parole, la scelta dei tifosi e della Curva Fiesole che sarà sempre parte di me e della mia vita. Parole di buon senso e intelligenza, di sensibilità, di amore per Firenze e per i suoi cittadini prima di tutto".

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