Casini: "Mastantuono sarebbe un'operazione alla Salah. Prendiamolo per riportare la Fiorentina in Europa"

Le parole del consigliere Francesco Casini sul possibile arrivo a Firenze di Franco Mastantuono

Francesco Casini, consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende legate alla Fiorentina. Tra i temi affrontati, anche il possibile arrivo di Franco Mastantuono.

"Mastantuono è un profilo che mi entusiasma. Nonostante la giovane età, ha già maturato una buona esperienza tra i professionisti, dimostrando tutto il suo talento in Argentina e riuscendo a ritagliarsi spazio anche al Real Madrid, pur in un contesto altamente competitivo. Lo prenderei senza esitazione, pur sapendo che difficilmente rappresenterebbe un patrimonio futuro della Fiorentina. Sarebbe un'operazione simile a quella fatta con Salah: un investimento di grande valore tecnico, con il rischio però di dover salutare il giocatore al termine della stagione. Naturalmente, tutto dovrebbe essere regolato da accordi chiari e definiti, senza sorprese. Un calciatore del suo livello potrebbe dare un contributo decisivo per riportare la Fiorentina in Europa, rendendo poi più semplice sostituirlo grazie al maggiore appeal garantito dalla partecipazione a una competizione europea. Non è un esterno puro, ma un centrocampista offensivo capace di segnare e di offrire giocate di livello internazionale».