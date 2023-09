Casini: “Diritti tv? C’è tempo fino a metà ottobre. Si prosegue sulla trattativa privata, i club stanno valutando”

Oggi si è tenuta l’assemblea dei club di serie A che aveva i diritti tv come argomento principale. A margine dell’assemblea ha fatto il punto il presidente della Lega, Lorenzo Casini. Ecco le parole come riportate da Tuttomercatoweb: “Come da comunicato abbiamo disposto l’avvio di alcune importanti trattative per i diritti internazionali che per le licenze dati e betting, siamo soddisfatti. Per quanto riguarda i diritti 2024/2029 si sta proseguendo sulla trattativa privata. Sono arrivate offerte, le squadre stanno valutando, c’è tempo fino a metà ottobre”.