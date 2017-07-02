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In casa Fiorentina si contano i minuti per dar via a una rivoluzione, l'dea tattica di Pioli...

L’unico modo per lasciarsi alle spalle le polemiche è tornare in campo, per questo in casa viola si contano i minuti. L'idea di Pioli..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:23
In casa Fiorentina si contano i minuti per dar via a una rivoluzione, l'dea tattica di Pioli... - Foto Stefano Pioli presentazione Labaroviola.com
Foto Stefano Pioli presentazione Labaroviola.com
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L’unico modo per lasciarsi alle spalle le polemiche è tornare in campo. Per questo in casa viola si contano i minuti per dare il via ufficiale alla nuova stagione. Una ri-partenza che stavolta somiglia più a una rivoluzione totale, nella quale stringere i tempi per regalare a Pioli qualche nuovo titolare e cominciare a lavorare sul 4-2-3-1 nella testa del tecnico.

A riportarlo è Il Corriere Fiorentino

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