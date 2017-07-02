In casa Fiorentina si contano i minuti per dar via a una rivoluzione, l'dea tattica di Pioli...
L’unico modo per lasciarsi alle spalle le polemiche è tornare in campo, per questo in casa viola si contano i minuti. L'idea di Pioli..
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:23
L’unico modo per lasciarsi alle spalle le polemiche è tornare in campo. Per questo in casa viola si contano i minuti per dare il via ufficiale alla nuova stagione. Una ri-partenza che stavolta somiglia più a una rivoluzione totale, nella quale stringere i tempi per regalare a Pioli qualche nuovo titolare e cominciare a lavorare sul 4-2-3-1 nella testa del tecnico.
A riportarlo è Il Corriere Fiorentino