Il cartellino rosso costerà a Chiesa la prima partita del prossimo campionato

L'ingenua espulsione rimediata contro il Pescara costringerà Chiesa a saltare la prima partita del prossimo campionato

L'espulsione di Federico Chiesa ha ha pesato, e non poco, nell'economia della gara che comunque la Fiorentina è riuscita a rimettere in piedi grazie alle reti di Saponara e Vecino, ma peserà anche sulla prossima stagione. Il motivo? A termini di regolamento il cartellino rosso rimediato contro il Pescara costerà all'esterno viola la prima partita del prossimo campionato.