Carobbi: “Vanoli? Se i giocatori non lo rispettano può fare poco. Non credo percepiscano il pericolo”

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a news.superscommesse.it in merito al momento di crisi della viola. Ecco le sue parole.

“Probabilmente farebbero bene un paio di acquisti a livello di dirigenza, ma non so se rappresenterebbero la soluzione definitiva ai problemi della squadra. I giocatori sono quelli dell’anno scorso, ma sono spaesati. A parte il centrocampo, che è inferiore rispetto a quello della passata stagione. Bisognerebbe vivere lo spogliatoio per capirne i reali problemi, anche perché ci sono stati due allenatori che non sono riusciti entrambi ad entrare nella testa di chi scende in campo”.

La situazione di Vanoli

“Qualsiasi allenatore arrivi in una circostanza del genere, se i giocatori non lo aiutano e non lo rispettano, non rispettano la società, può fare poco. In campo ci vanno i giocatori e non so se percepiscono il pericolo. Conferma solo a tempo per Vanoli? Non è una tipologia di scelta che dà forza ad un allenatore”.

Un plauso a Parisi

“Ultimamente ho visto un Parisi diverso. Io ci puntavo molto, ha vissuto un lungo periodo negativo, ma ora è cresciuto. Certo, non è lui che può cambiare le sorti di una squadra, come quando ero giovane io ed avevo i punti di riferimento in rosa che mi facevano crescere”.