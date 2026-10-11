Carnasciali: "Vanoli dovrà intervenire in difesa. In serie A non puoi permetterti errori del genere"

L'opinione dell'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali sulle sbavature in fase difensiva della Fiorentina contro il Genoa

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Weekend, per commentare la sconfitta dei viola contro il Genoa. Nel corso dell’intervista, ha analizzato l’atteggiamento della squadra, le difficoltà difensive e le giustificazioni legate alla giovane età della rosa.

Sull’approccio alla partita, Carnasciali ha sottolineato:

"La sosta è stata lunga per tutti, quindi non credo sia questo il problema. La Fiorentina ha approcciato male la partita, mentre il Genoa è partito con più ritmo e determinazione. Nella ripresa i viola hanno reagito, ma serve un atteggiamento diverso. Bisogna sfruttare le partite contro avversarie alla portata per conquistare punti preziosi".

Sulla fase difensiva:

"Preferisco valutare la squadra nel suo insieme, ma contro il Genoa la difesa ha commesso errori pesanti. Mi aspettavo un approccio diverso dopo le buone prestazioni precedenti. Vanoli dovrà intervenire subito, perché in Serie A non ci si possono permettere distrazioni del genere".

Carnasciali si è poi soffermato sul tema della giovane età della rosa e sulla presunta inesperienza dei giocatori, una questione sollevata anche dall’allenatore e da De Gea. A questo proposito, ha dichiarato:

"In Italia si tende spesso a giustificare i risultati negativi con la giovane età della rosa. Tuttavia, questi giocatori sono stati scelti perché possono affrontare il campionato. L'età conta relativamente: se si sbaglia l'approccio, si può andare in difficoltà a qualsiasi età. Firenze è una piazza importante e bisogna scendere in campo con la giusta mentalità".