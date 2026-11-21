Caressa sicuro: "A Monza vince la Fiorentina", per Zazzaroni, invece, finirà in pareggio

I due giornalisti hanno pronosticato la gara di lunedì della Fiorentina

Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni hanno fatto i consueti pronostici per la giornata di Serie A che inizierà oggi alle 15 e che vedrà impegnata la Fiorentina lunedì a Monza nel posticipo delle 20:45.

Caressa è sicuro: "Vince la Fiorentina a Monza, per me è 2 fisso." Di altra opinione è Zazzaroni: "Monza-Fiorentina finirà in pareggio, X per me."