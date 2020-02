Al club Fabio Caressa ha attaccato Commisso a causa delle sue parole riguardanti l’arbitraggio di Juventus-Fiorentina: “Commisso deve imparare come ci si pone nel calcio. Ha parlato come se fosse un tifoso e non un presidente”. L’altro opinionista ed ex calciatore Luca Marchigiani, incalzato dallo stessa Caressa ha detto: “In effetti ha un po’ sbagliato”.