Caratteristica principale del nuovo Franchi è la sottile lama metallica sopra le tribune storiche

L'obiettivo è stato quello di ridurre al minimo l'impatto sullo skyline della città

Una sottile lama metallica rettangolare sopra le tribune storiche dello Stadio, pensata per ridurre al minimo l’impatto visivo sullo skyline e celebrare l’eleganza e orizzontalità dell’immagine del progetto di Pier Luigi Nervi. E’ la caratteristica del progetto scelto dalla commissione. i Nervi. La copertura copre tutto il perimetro della vecchia struttura e permette di proteggere dalle intemperie anche le vecchie gradinate, nonché di minimizzare l’effetto isola di calore ombreggiando anche ampie porzioni del piazzale adiacenti lo stadio. La nuova struttura valorizza sia gli spazi tra le nuove e vecchie tribune che il sistema di ospitalità. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

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