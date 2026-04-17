Capello lancia l'allarme: "Il calcio italiano è in crisi. Fiorentina-Crystal Palace la dimostrazione"
Capello analizza la crisi del calcio italiano dopo le eliminazioni europee, indicando nella Fiorentina uno degli esempi del divario con le altre realtà europee
Dopo l’eliminazione di Bologna e Fiorentina dalle coppe europee, Fabio Capello ha analizzato il momento del calcio italiano sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, lanciando un allarme preoccupante:“Zero squadre italiane nelle semifinali delle tre coppe europee. Non ci succedeva dal 2018-19. La sensazione, però, è che oggi non stiamo vivendo un episodio, un’eccezione, ma la dura realtà dei fatti”.
L’ex tecnico ha poi approfondito il divario con le altre realtà europee: “Andiamo piano. Troppo piano rispetto agli altri. Ieri la differenza di ritmo, agonismo, tecnica si è vista tutta in Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace. Normale contro la ricchissima Premier, direte voi. Alt, replico. Abbiamo visto la Nazionale andare a casa con la Bosnia, l’Inter capolista perdere due volte su due con i norvegesi del Bodo, la Juventus uscire con i turchi del Galatasaray, il Napoli non superare nemmeno il girone di Champions. No, non è semplicemente un'ammissione di inferiorità davanti all'Inghilterra che spende molto di più. La nostra crisi è molto più profonda”.