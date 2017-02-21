Caos Juve: Bonucci verso la tribuna con il Porto come punizione dopo la lite con Allegri

E' una vigilia a nervi tesi quella separa la Juventus dall'andata degli ottavi di Champions

E' una vigilia a nervi tesi quella separa la Juventus dall'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del porto. Infatti, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, pare che il difensore bianconero Leonardo Bonucci possa lasciare il suo consueto posto nel pacchetto arretrato per sedersi comodamente in tribuna al do Dragao.

Sarebbe infatti questa la misura punitiva decisa da società ed allenatore per sanzionare il giocatore dopo la lite che ha avuto come protagonisti proprio il difensore della nazionale e Massimiliano Allegri.

In quest'ottica appare decisiva la conferenza stampa del tecnico bianconero, in programma per le ore 18.30, che inevitabilmente confermerà o smetirà le indiscrezioni che circolano in queste ore.