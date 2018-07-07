Caos al Milan: Li non rimborsa i 32 mln a Elliott, ora rischia di dover abbandonare...

Il Corriere Fiorentino scrive che l’avventura al Milan di Yonghong Li potrebbe già finire. L’attuale patron rossonero, infatti, aveva tempo fino alla mezzanotte del 6 luglio per rimborsare Elliott dei...

Il Corriere Fiorentino scrive che l’avventura al Milan di Yonghong Li potrebbe già finire. L’attuale patron rossonero, infatti, aveva tempo fino alla mezzanotte del 6 luglio per rimborsare Elliott dei 32 milioni versati per completare l’ultimo aumento di capitale, ma sembra che i soldi - nel momento in cui sono state chiuse le banche europee e asiatiche - non siano arrivati. In casa Milan è vero caos...