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Caos al Milan: Li non rimborsa i 32 mln a Elliott, ora rischia di dover abbandonare...

Il Corriere Fiorentino scrive che l’avventura al Milan di Yonghong Li potrebbe già finire. L’attuale patron rossonero, infatti, aveva tempo fino alla mezzanotte del 6 luglio per rimborsare Elliott dei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 13:29
Caos al Milan: Li non rimborsa i 32 mln a Elliott, ora rischia di dover abbandonare... - Milan dirigenza
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Il Corriere Fiorentino scrive che l’avventura al Milan di Yonghong Li potrebbe già finire. L’attuale patron rossonero, infatti, aveva tempo fino alla mezzanotte del 6 luglio per rimborsare Elliott dei 32 milioni versati per completare l’ultimo aumento di capitale, ma sembra che i soldi - nel momento in cui sono state chiuse le banche europee e asiatiche - non siano arrivati. In casa Milan è vero caos...

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