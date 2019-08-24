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Camoranesi: "Ribery non bisognava farlo dribblare, non bisognava farlo tirare, con lui era un casino"

Ai microfoni di un'emittente radio argentina Club 947 ha parlato Mauro Camoranesi, l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana sul nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery.Ecco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 13:47
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Ai microfoni di un'emittente radio argentina Club 947 ha parlato Mauro Camoranesi, l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana sul nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery.

Ecco le sue parole: "Ribery? E' uno di quelli che più mi ha complicato la vita. Molta fantasia negli spazi stretti, voleva avere sempre il pallone, calciava benissimo da fuori. Non bisognava farlo dribblare, non bisognava farlo tirare, con lui era un grande casino!"

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