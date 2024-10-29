Cambio modulo e doppie scelte, così la Fiorentina sta diventando una big. Trovata formazione stabile

Palladino schiera la formazione titolare costante in Serie A, in Conference invece schiera le riserve

Con il passaggio alla difesa a 4, Palladino ha risolto vari problemi tattici della Fiorentina, che prima risultava spesso inefficace e priva di identità. Sebbene ci fossero stati momenti positivi, come nel primo tempo contro l'Atalanta, la squadra mostrava un gioco irrisolto e poco fluido.

Ascoltando anche i suggerimenti dei giocatori, l'allenatore ha trovato una formazione stabile, abbandonando i cambi frequenti che caratterizzavano l'era di Italiano. In Serie A, Palladino mantiene una formazione titolare costante, mentre in Conference League schiera le riserve, garantendo freschezza e continuità di rendimento in entrambe le competizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-prade-puo-togliersi-qualche-sassolino-dopo-anni-passati-a-prendersi-colpe-non-sue/274535/