Cambia l'orario della 12° giornata tra Monza e Fiorentina: La partita è stata posticipata alle 20:45

Durante il sorteggio dalla 13° alla 19° giornata, vi sono state delle modifiche relative anche alla 12° giornata

Durante il sorteggio odierno che ha stabilito orari e giorni delle giornate di Serie A, vi sono state anche delle correzioni, le quali riguardano direttamente la Fiorentina.

Cambia l'orario della partita tra Monza e Fiorentina, il match doveva disputarsi lunedì 16 novembre alle ore 18:30, ma a seguito dei recenti aggiornamenti del calendario, la partita è stata posticipata alle 20:45 in concomitanza alla sfida tra Juventus-Venezia.