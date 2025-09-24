Calori: "Gudmundsson non è quello di Genova. A livello umano ha qualcosa che lo frena, inutile nascondersi"

Attenzione domenica al Pisa di Gilardino, che sfrutta molto le ripartenze, ma ha anche delle geometrie

L’ex difensore del Pisa Alessandro Calori ha voluto analizzare il momento no della Fiorentina, dicendo la sua su Lady Radio. Queste le sue parole: “Il Pisa, con le proprie difficoltà, ha un’organizzazione di gioco, non ha demeritato né col Napoli né con l’Udinese. Deve ancora crescere sotto tanti aspetti, tuttavia è una squadra che vende cara la pelle: è molto tignosa, organizzata in fase difensiva, e con tanto entusiasmo intorno. Il Pisa di Gilardino sfrutta molto le ripartenze, ma ha anche delle geometrie. Ciò che incide maggiormente poi è la qualità dei giocatori, che devono sfruttare le occasioni. Questo fa sempre la differenza”.

“Magari ti rendi conto che l’idea che avevi all’inizio in questo preciso momento non è praticabile. Quello che traspare è che forse la Fiorentina non può prescindere da un centrocampo a 3 e ha due esterni che sono due quinti. Devi trovare anche la formula con due punte. Pioli all’inizio aveva un’idea chiara: essere propositivo con due punte e un trequartista. Gudmundsson però si è visto poco, da Dzeko magari ci si aspettava di più. Poi i risultati ti condizionano sulle scelte. Pioli sta cercando la quadra, e cambierà finché non la troverà”.

“Kean è un giocatore che regge il reparto da solo. Forse ha bisogno di avere più spazio, magari con un altro trova più difficoltà, però se riesce a trova l’intesa e si uniscono i due attaccanti come Kean e Piccoli (o Dzeko), secondo me potrebbe diventare la chiave giusta. Sulla carta davanti la Fiorentina è più forte dell’anno scorso. Gudmundsson non è il giocatore visto a Genova. Al Marassi gli ho visto fare cose straordinarie. A livello umano c’è qualcosa che lo frena, è inutile nascondersi. Forse ha ancora delle scorie che non lo rendono lui”.