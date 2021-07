Calendario Serie A: domani il sorteggio. Alternanza per Fiorentina e Empoli

Il calendario della Serie A 2021/2022 sarà presentato domani, 14 luglio, alle ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn. Per la prima volta nella sua storia il calendario presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Il girone di ritorno sarà di fatto asimmetrico. Diverse sono le novità per quanto concerne le date ufficiali e i criteri di compilazione in vista della prossima stagione. La Lega ha ha previsto alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta anche per Empoli e Fiorentina.

LEGGI ANCHE, BRUNO ASTORI: “DAVIDE ERA AL FIANCO DELL’ITALIA. LA DEDICA VA OLTRE OGNI CIRCOSTANZA. GRAZIE RAGAZZI”