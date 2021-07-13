Bruno Astori: "Davide era al fianco dell'Italia. La dedica va oltre ogni circostanza. Grazie ragazzi"

Il ringraziamento di Bruno Astori dopo la dedica a Davide Astori dopo la vittoria dell'Europeo

Ieri Giorgio Chiellini ha dedicato il titolo europeo dell'Italia a Davide Astori. Bruno, fratello del capitano eterno della Fiorentina, ha tenuto a ringraziare gli Azzurri per il pensiero durante la premiazione di ieri. Ecco le sue paroletramite Instagram ha tenuto ringraziato gli Azzurri per il pensiero. Ecco le sue parole:

"Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo la loro dedica va oltre ogni circostanza e le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso gioie, dolori, difficoltà, emozioni.

Hanno passato anni insieme nelle camere dei ritiri in maglia azzurra, fin dai tempi delle giovanili: quei ritiri inseguiti con tutte le loro energie, tra convocazioni mancate e qualificazioni sfumate, ma senza mai darsi per vinti. Spesso si pensa a questi ragazzi come a degli eroi ultraterreni, perché dal fuori li vediamo così perfetti e inavvicinabili. Ma quello che li rende davvero degli eroi è la loro passione, la dedizione e l'amore per quello che fanno, nell'interesse di quel gruppo che spesso si sostituisce alla loro famiglia.

Già, quelle famiglie che con tutte le forze li hanno supportati, accompagnati e seguiti durante ogni loro passo verso un sogno, in realtà loro sono ragazzi, padri, compagni, figli e fratelli come tutti noi. Solo che, a volte, hanno il dono di poterci fare sognare e di lasciare dei ricordi che resteranno per sempre! Questi ragazzi lo hanno fatto: ci hanno fatto sognare, soffrire, emozionare e piangere e la loro enorme impresa resterà per sempre indelebile nei cuori di tutti noi!!! A nome di tutta la nostra famiglia, grazie ragazzi, con tutto il cuore!!".

Di seguito, il post apparso sul profilo di Bruno Astori, fratello di Davide.

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