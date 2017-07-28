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CalcioWeb: Corvino sotto traccia prepara il colpaccio Berardi

Quella che porta Politano resta al momento la pista più percorribile, ma anche Berardi resta un obiettivo concreto sull'agenda di Corvino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 13:57
CalcioWeb: Corvino sotto traccia prepara il colpaccio Berardi -
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Pantaleo Corvino è di certo tra i dirigenti più criticati di questa prima fase di mercato in Italia. Le cessioni della Viola non hanno soddisfatto i tifosi che hanno inveito contro proprietà e dirigenza. Adesso però è giunto il momento di ricostruire, partendo dal tanto agognato vice Bernardeschi. Un calciatore con simili caratteristiche arriverà alla corte di Pioli, al momento Politano sembra essere il nome più battuto, ma c’è un’altra altisonante ipotesi che sta prendendo piede lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, scrive La Nazione, Corvino sta tornando all’assalto per Domenico Berardi, esterno del Sassuolo dal talento sopraffino e logico sostituto di Bernardeschi per qualità e ruolo.

Fonte: calcioweb.eu

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