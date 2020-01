Stadio fa il punto sul mercato viola: in difesa, considerate le difficoltà delle operazioni di Juan Jesus, Goldaniga e Pisacane, ci sono discorsi avviati con il Lecce per Cristian Dell’Orco. Fiorentina e Lecce ne parlano dopo gli incontri avvenuti per Saponara, e Iachini sarebbe ben felice di riabbracciare un giocatore che ha già avuto ad Empoli. Per il centrocampo la prima scelta resta Duncan, con Meitè e Mandragora che rimangono come complicate alternative