Calciomercato.com: Corvino pensa già al mercato di riparazione, nel mirino tre giocatori del Milan

La Fiorentina ha messo gli occhi su tre giocatori del Milan, ai margini nel progetto di Vincenzo Montella

Il mercato non dorme mai e, sebbene la sessione di mercato invernale sia ancora piuttosto lontana, la squadra di mercato della Fiorentina continua a lavorare incessantemente. Infatti, stando a quanto riportato sia dall'edizione odierna de La Nazione che da Calciomercato.com, pare che Pantaleo Corvino abbia messo gli occhi su tre giocatori del Milan.

Si tratta nello specifico del centrocampista Manuel Locatelli, dell'esterno Luca Antonelli e del centrale difensivo Gabriel Paletta. Per i tre giocatori, finiti ai margini nel progetto di Vincenzo Montella, l'ipotesi è quella di aprire una trattativa sulla base del prestito.