Calamai su Ribery: "Niente ricorso per la sua squalifica. Le 3 giornate sono sentenza buonista.."
Il noto giornalista fiorentino, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Twitter la squalifica di FR7 e la relativa decisione della società viola.Ecco il testo del post:“La Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 14:52
Il noto giornalista fiorentino, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Twitter la squalifica di FR7 e la relativa decisione della società viola.
Ecco il testo del post:
“La Fiorentina ha deciso di non ricorrere per le tre giornate di squalifica a Ribery, scelta saggia. La sentenza è stata buonista“.