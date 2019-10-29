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Calamai su Ribery: "Niente ricorso per la sua squalifica. Le 3 giornate sono sentenza buonista.."

Il noto giornalista fiorentino, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Twitter la squalifica di FR7 e la relativa decisione della società viola.Ecco il testo del post:“La Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 14:52
Calamai su Ribery: "Niente ricorso per la sua squalifica. Le 3 giornate sono sentenza buonista.." -
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Il noto giornalista fiorentino, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Twitter la squalifica di FR7 e la relativa decisione della società viola.
Ecco il testo del post:

“La Fiorentina ha deciso di non ricorrere per le tre giornate di squalifica a Ribery, scelta saggia. La sentenza è stata buonista“.

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