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Calamai: "Rinuncerei a Kean per 50 milioni ma serve un grande bomber non Pellegrino o Dovbyk"

Il commento di Luca Calamai sulla possibile partenza di Moise Kean accostato al Como

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 10:14
Calamai: "Rinuncerei a Kean per 50 milioni ma serve un grande bomber non Pellegrino o Dovbyk" -
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All'interno del suo spazio quotidiano nel palinsesto di Radio Firenze Viola, il giornalista Luca Calamai ha parlato all'interno della sua rubrica "Caffè Nero Bollente":

"Faccio una premessa, mi dispiacerebbe vedere andar via Kean perché rimane uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Ma è evidente che a fronte di un'offerta importante un sacrificio è da fare, parlo di cifre dai 50 milioni in su. Rinuncerei a Kean con la convinzione che Paratici troverebbe un'alternativa di pari livello se non addirittura superiore.

Ma tra queste non vedo Dovbyk e neanche Pellegrino. Quindi, addio a Kean se arrivano almeno 50 milioni, ma Paratici ci porti un altro grande bomber".

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