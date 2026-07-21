Calamai: "Rinuncerei a Kean per 50 milioni ma serve un grande bomber non Pellegrino o Dovbyk"

Il commento di Luca Calamai sulla possibile partenza di Moise Kean accostato al Como

All'interno del suo spazio quotidiano nel palinsesto di Radio Firenze Viola, il giornalista Luca Calamai ha parlato all'interno della sua rubrica "Caffè Nero Bollente":

"Faccio una premessa, mi dispiacerebbe vedere andar via Kean perché rimane uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Ma è evidente che a fronte di un'offerta importante un sacrificio è da fare, parlo di cifre dai 50 milioni in su. Rinuncerei a Kean con la convinzione che Paratici troverebbe un'alternativa di pari livello se non addirittura superiore.

Ma tra queste non vedo Dovbyk e neanche Pellegrino. Quindi, addio a Kean se arrivano almeno 50 milioni, ma Paratici ci porti un altro grande bomber".