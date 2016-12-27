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Calamai: "A quelle cifre venderei anche il magazziniere, ma a gennaio impossibile sostituire Kalinic"

Lasciar partire Kalinic a gennaio vorrebe dire abbandonare i sogni europei

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 20:10
Calamai: "A quelle cifre venderei anche il magazziniere, ma a gennaio impossibile sostituire Kalinic" -
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Luca Calamai, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Blu in merito all'offerta avanzata dai cinesi per Nikola Kalinic: "A certe cifre io darei via anche il magazziniere ma in questo momento la Fiorentina deve fare le barricate su Kalinic. A giugno potrebbe andar via anche per 40 milioni ma a gennaio sarebbe impossibile sostituirlo con un giocatore di pari livello, questo significherebbe dire addio ai sogni europei".

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