Calamai: "A quelle cifre venderei anche il magazziniere, ma a gennaio impossibile sostituire Kalinic"
Lasciar partire Kalinic a gennaio vorrebe dire abbandonare i sogni europei
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 20:10
Luca Calamai, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Blu in merito all'offerta avanzata dai cinesi per Nikola Kalinic: "A certe cifre io darei via anche il magazziniere ma in questo momento la Fiorentina deve fare le barricate su Kalinic. A giugno potrebbe andar via anche per 40 milioni ma a gennaio sarebbe impossibile sostituirlo con un giocatore di pari livello, questo significherebbe dire addio ai sogni europei".