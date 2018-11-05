Calamai: "Il VAR? Se viene usato così ha fallito. Da strumento di democrazia a scelta personale..."

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, torna sull'argomento VAR ai microfoni di Radio Sportiva: "Se viene utilizzato in questo modo - afferma - non ha senso. Doveva servire per chiarire episo...

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, torna sull'argomento VAR ai microfoni di Radio Sportiva: "Se viene utilizzato in questo modo - afferma - non ha senso. Doveva servire per chiarire episodi al limite, molto discutibili. Così non è: anzi, si è passati da un consulto costante, nelle prime giornate, ad arbitri che fanno da soli, senza interpellarlo. In questo modo un possibile strumento di democrazia si trasforma nell'ennesima scelta discrezionale: così com'è il VAR ha fallito".