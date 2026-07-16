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Calamai: "Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori"

Il commento del noto giornalista sull'aria che si respira intorno alla Fiorentina sotto la guida di Fabio Paratici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 12:29
Calamai: "Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori" -
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Luca Calamai ha fatto il punto sulla Fiorentina nel consueto appuntamento mattutino "Caffè nero bollente" in onda su Radio Firenze Viola.

Ecco le parole del noto giornalista fiorentino:

"C'è un dato che accomuna giocatori che sono arrivati ad altri che speriamo possano arrivare presto, ossia che sono giocatori che stanno scegliendo la Fiorentina e il viola. E non stanno scegliendo una squadra reduce da chissà quali trionfi o che magari partecipa alla Champions.
La Fiorentina anzi al momento non è neanche nelle coppe e non ha nessuna importanza da questo punto di vista da mettere sul piatto. Ecco che quindi uno dei più grandi meriti di Paratici è quello di aver convinto Atta, uno dei più grandi talenti dell'ultimo campionato a scegliere la Fiorentina, lo stesso è successo con Dragusin e così vuole fare Oulai, che sta tornando in Turchia a convincere il Trabzonspor a mandarlo dove lui vuole andare, ossia a Firenze. Ecco sapere che tre talenti così ci hanno scelto ci regala una buona dose di ottimismo per il futuro".

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