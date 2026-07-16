Calamai: "Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori"

Il commento del noto giornalista sull'aria che si respira intorno alla Fiorentina sotto la guida di Fabio Paratici

Luca Calamai ha fatto il punto sulla Fiorentina nel consueto appuntamento mattutino "Caffè nero bollente" in onda su Radio Firenze Viola.



Ecco le parole del noto giornalista fiorentino:

"C'è un dato che accomuna giocatori che sono arrivati ad altri che speriamo possano arrivare presto, ossia che sono giocatori che stanno scegliendo la Fiorentina e il viola. E non stanno scegliendo una squadra reduce da chissà quali trionfi o che magari partecipa alla Champions.

La Fiorentina anzi al momento non è neanche nelle coppe e non ha nessuna importanza da questo punto di vista da mettere sul piatto. Ecco che quindi uno dei più grandi meriti di Paratici è quello di aver convinto Atta, uno dei più grandi talenti dell'ultimo campionato a scegliere la Fiorentina, lo stesso è successo con Dragusin e così vuole fare Oulai, che sta tornando in Turchia a convincere il Trabzonspor a mandarlo dove lui vuole andare, ossia a Firenze. Ecco sapere che tre talenti così ci hanno scelto ci regala una buona dose di ottimismo per il futuro".