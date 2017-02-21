Calamai: "Contro il Gladbach per dare un senso alla stagione. Il 70% della squadra cambierà, compreso l'allenatore"

Se la Fiorentina esce dalla coppa finisce un ciclo sportivo. Il nuovo stadio deve essere un punto di partenza

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "La partita di Giovedì può dare un senso alla stagione intera della Fiorentina. Si deve ripartire dal secondo tempo giocato in Germania, con gli avversari che non hanno più giocato ed i viola che hanno quasi segnato con Borja. Devi metterli nella condizione di rischiare e farti dare spazio, non altro".

Prosegue sul futuro della Fiorentina tra campo, stadio e mercato: "Se la Fiorentina esce dalla coppa finisce un ciclo sportivo, però il 10 marzo dovrebbe essere presentato il progetto, finalmente, dello stadio. Questo è il nuovo punto di partenza, che segna un percorso che la Fiorentina deve prendere. Credo che il 70% di questa squadra anno prossimo non ci sarà più, allenatore compreso".